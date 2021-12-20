الطقس فى البحر الأحمر.. رياح محملة بالرمال وتقلبات جوية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة - فى بيان صحفى - أن غرفة العمليات فى المحافظة تلقت إخطارا من إدارة الأزمات فى الديوان العام يفيد بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بسبب زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية التى قد تصل إلى 25 عقدة، محملة بالرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 3 كيلو مترات. وأهابت محافظة البحر الأحمر، المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة داخل المدينة وعلى الطرقات السريعة.

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