الطقس فى الإسكندرية.. نصائح هامة للقيادة الآمنة فى الثلوج

جدة - نرمين السيد - وتتعرض الإسكندرية وكذلك معظم محافظات الجمهورية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

لذا نقدم لك بعض النصائح والإرشادات البسيطة للقيادة فى الطقس المثلج، للوصول إلى وجهتك براحة وأمان:

الطقس فى الإسكندرية

- القيادة بهدوء وسلاسة.

- الانتباه أكثر على الطريق وزد فى مسافة الأمان.

- انتبه لضوء التنبيه الخاص بالعجلات.

- لا تعتمد على نظام الدفع الرباعى.

- استخدام الفرامل المانعة للانزلاق بالطريقة الصحيحة.

- التعامل مع الانزلاق: فإذا تعرضت للانزلاق يمكنك إعادة السيارة تحت السيطرة الكاملة فى وقت قصير، لكن أولا لا داعى للذعر، ولا تضغط على الفرامل.

وبالنسبة إلى انزلاق العجلة الأمامية - حيث تفقد الإطارات الأمامية تماسكها وتدور السيارة فى قوس واسع، خفف الضغط على دواسة الوقود، يجب أن تستعيد الإطارات الأمامية قوة الاحتكاك، ثم وجه عجلة القيادة إلى حيث تريد.

وبالنسبة إلى انزلاق العجلات الخلفية - حيث تفقد الإطارات الخلفية قوة الاحتكاك وتشعر أنك بدأت فى الدوران للخارج - أدر عجلة القيادة بسرعة فى نفس الاتجاه الذى تنزلق فيه الجزء الخلفى للسيارة، فإذا كان الجزء الخلفى ينزلق إلى اليسار، فقم بتدوير المقود إلى اليسار، وخفف من دواسة البنزين وابتعد عن الفرامل، عندما تستعيد العجلات الخلفية قوة الاحتكاك، قم بالتوجه إلى حيث تريد.