النشرة المرورية | أماكن الكثافات والطرق البديلة.. و6 نصائح للقيادة الآمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن العديد من المحافظات تشهد اليوم عطلة رسمية، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبالتالى وجود هدوء نسبى فى الحركة المرورية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحرى والطرق المؤدية إليهم.

وأوضح أن معدلات السير تشهد ما بين 55% و60%، وهو ما يسمى بالهدوء المرورى النسبى، مضيفا أن الحركة المرورية فى محافظة الإسكندرية فى محاورها تعمل بشكل طبيعى، عدا وجود بعض الازدحام، فى منطقة باكوس المتجه لميدان الوزارة، وبعض الشئ فى طريق الإسكندرية القاهرة ما قبل مدخل طريق الإسكندرية القادم من كوبرى العامرية الداخل على طريق الإسكندرية، مشيرا إلى نشر الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية لتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

وقال إن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق، مشيرا إلى إن الإدارة العامة للمرور أصدرت عددا من الإرشادات المرورية للقيادة الآمنة خلال فترة سوء الأحوال الجوية للحد من الحوادث ومنها السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، وعدم التوقف فى منطقة الشبورة، استعمال الأضواء غير الجيدة مع تهوية السيارة، استخدام أضواء الانتظار لتكون مرئية للغير، مضاعفة مسافة الأمان، وفى حالة وجود أى أعطال يرجى من قائدى السيارات الانتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيرى، والاتصال على خط الإغاثة للمرور 0122111000، وكذلك وجود خط إغاثة من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة وهو 136.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية

وأشار إلى محافظة الغربية شهدت وجود بعض الكثافات فى شارع المديرية القادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة، مضيفا أنه تم الدفع بالخدمات المرورية برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى عدا مناطق الأعمال وهى أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتستراد ودار السلام، كما أن جميع محاور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وتابع أن جميع محاور محافظة الجيزة تعمل بشكل طبيعى عدا وجود كثافات فى شارع شارل ديجول القادم من كوبرى الجلاء والمتجه لشارع مراد وميدان الجيزة وفيصل والهرم، ويمكن استخدام شارع الجامعة أو شارع السودان، موضحا أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة هناك بعض الكثافات فى شارع البستان القادم من نفق الأزهر ومتجه لوسط المدينة، وكذلك أعلى كوبرى الحدائق والوايلى والزاوية والمتجه إلى مناطق دير الملاك ويمكن استخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وتوجد كثافات أعلى كوبرى أكتوبر وخاصة فى الاتجاه الخارج من مدينة نصر ومصر الجديدة، ومتجه لوسط المدينة ويمكن استخدام نفق الأزهر كبديل أو صعود كوبرى أكتوبر من غمرة،

كما توجد كثافات فى شارع صالح الجعفرى المتجه لوسط المدينة والموسكى والعتبة، يمكن استخدام نفق الأزهر سيكون بديل جيد جدا، وفى ماسبيرو، توجد كثافات للمتجه من الساحل لوسط المدينة ويمكن استخدام شارع شبرا القادم من المظلات ومعهد ناصر والابتعاد عن كوبرى 15 مايو.