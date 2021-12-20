قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه كان حريصا على زيارة وتفقد المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، لتفقد افتتاح وتوسع لعديد من الشركات، وذلك خلال زيارته لعدد من المناطق والشرطات بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعهية بالسادس من أكتوبر.
وأضاف مدبولي، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد بالتوسع في القطاع الصناعي، وخاصة في هذه المنطقة المميزة، لافتا إلى أن هذه المصانع وصلت لمستوى العالمية، والتي لا تغطي احتياجات السوق المحلي، ولكن تصدر بكميات كبيرة لدول العالم.
وأشار إلى أن هذه الشركات والمصانع أصبحت مرجعية للأسواق العالمية، متابعا: "في عمال في دول أوروبية يأتي لكي يتدربوا هنا".
وتابع أن الدولة حريصة على تعزيز قطاع الصناعة، وإطلاقه بأقصى طاقة إنتاجية، مشيرا إلى استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات كافة لجذب المستثمرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: عمال من أوروبا يتدربون في شركات ومصانع مصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.