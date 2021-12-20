مدبولي: عمال من أوروبا يتدربون في شركات ومصانع مصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه كان حريصا على زيارة وتفقد المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، لتفقد افتتاح وتوسع لعديد من الشركات، وذلك خلال زيارته لعدد من المناطق والشرطات بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعهية بالسادس من أكتوبر.

وأضاف مدبولي، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد بالتوسع في القطاع الصناعي، وخاصة في هذه المنطقة المميزة، لافتا إلى أن هذه المصانع وصلت لمستوى العالمية، والتي لا تغطي احتياجات السوق المحلي، ولكن تصدر بكميات كبيرة لدول العالم.

وأشار إلى أن هذه الشركات والمصانع أصبحت مرجعية للأسواق العالمية، متابعا: "في عمال في دول أوروبية يأتي لكي يتدربوا هنا".

وتابع أن الدولة حريصة على تعزيز قطاع الصناعة، وإطلاقه بأقصى طاقة إنتاجية، مشيرا إلى استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات كافة لجذب المستثمرين.