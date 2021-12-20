/667261/محافظ-سوهاج-يعقد-اجتماعا-لمناقشة-الموقف-التنفيذي-لمشروعات-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي، بحضور اللواء أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ، للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ، وأبرز المعوقات بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

حضر الاجتماع كذلك اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة بالمبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية بالمبادرة .

تناول الاجتماع موقف قطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة المبادرة بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة مشروعات " الصحة "، ووجه المحافظ بإعداد حصر وبيان يومي بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة، على أن يتم اختيار القطع المناسبة وفقا لقرب مرفق المياه منها .

حياة كريمة فى سوهاج

كما ناقش الاجتماع موقف إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة، حيث سيتم تسليم تلك المجمعات عقب الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات بقرية " أم دومة " بمركز طما، كأول قرية نموذجية متكاملة ضمن المبادرة، حيث وجه المحافظ بالتنسيق لفرش المباني والمشروعات المنتهية بالقرية، والعمل على تأثيثها بالأثاث اللازم، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتنسيق المواقع العامة للمشروعات .

قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد على في سوهاج

على جانب اخر تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية، حيث انطلقت لقرية أولاد علي بمركز المنشاه، وتم مناظرة وعلاج ٢٨٠رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ١٠٩ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه وفقاً لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، تنظم الجامعة العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.