/667278/رمضان-عبدالمعز-الأزواج-أصبحوا-واقفين-لبعض-الواحدة-فيديو

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، أن المحسنين هم من يتجاهلون الاساءات، لافتا إلى أن الناس أصبحت لا تتحمل بعضها ويقفون للكلمة لبعضهم.

دوت الخليج رمضان عبدالمعز: الأزواج أصبحوا واقفين لبعض الواحدة «فيديو» وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا يحب المحسنين ويرزقهم الخير كونوا محسنين يحبكم الله، واحنا بين الأهل مش قادرين نتحمل بعض وبتلكك لبعض". الشيخ رمضان عبدالمعز يتحدث عن الانشقاقات الزوجية واستكمل الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي:" تلاقى الزوج شنباته فى وشه وغير قادر على تحمل زوجته، تقعد تكلم، يقولها ايه بتقولى ايه، وكذلك بعض الزوجات تبقى منتظره غلطه لزوجها ومش قادرة تعدى كلمة قالها، تجاهل الإساءة هو من سمات المحسنين، وتصرف الصالحين".

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