/667284/بعد-21-عام-خصومة--الكفن-ينهي-مشكلة-ثأرية-في-سوهاج--صور

يتوارث الابناء من الاباء والاجيال كثيرا من العادات منها الحسن ومنها غير ذلك، وفى صعيد مصر من اسوء العادات التي يتوارثها الابناء من الاباء هو الثأر، ولكن بفضل الله ومؤسسات الدولة القوية والازهر الشريف والاوقاف ولجان المصالحات التي تضم المسلم والمسيحي ينجح الرجال فى الصلح بين المتخاصمين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مراسم الصلح التي تمت بقرية الباسكية بمركز البلينا، بين أبناء العمومة " آل فايز " و "آل عبد الحليم "، من عائلة "الهجام".

الحضور فى صلح عائلة الهجان فى سوهاج

وحضر الصلح ايضا كل من اللواء مصطفى محمد نائب، مدير أمن سوهاج، والنائب نور ابو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، ولطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، و الشعبية، ورجال الدين، وعمد ومشايخ، وأهالي البلينا جنوب سوهاج والمراكز المجاورة.

الكفن ينهي مشكلة ثأرية فى سوهاج

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في مراسم الصلح وإنهاء تلك الخصومة الثأرية، موجها التهنئة لأبناء العمومة طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة.

واشار محافظ سوهاج إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا تنمية بدون أمن وأمان، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

وقت بداية المشكلة الثأرية وسببها

وجدير بالذكر أن وقائع الخصومة تقع بين الطرفين الي ٢١ عاما سابقة حينما تسببت خلافات الجيرة في مقتل اثنين من" آل فايز "، وتمت مراسم الصلح، اليوم، بقيام أحد أفراد " آل عبد الحليم " بتقديم القودة لـ " آل فايز"، وأداء القسم وإنهاء الخصومة وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا .

مصرع شاب تحت عجلات القطارفي سوهاج

لا يتخذ الكثير من ركاب القطار حذرهم، ويقومون بالتجول داخلة والوقوف على أبوابه المفتوحة على مصرعيها، مما يعرض حياتهم للخطر، فمنهم من يسقط ويرحل عن دنيانا، ومنهم من يصاب ببت، ومنهم يصاب بإصابات أخرى تؤثر علية بقية حياته.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بسقوط شاب من قطار ونقلة جثة هامدة الى المستشفى المركزي.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاه، وتبين أثناء استقلال طالب يدعى ش ح"20عام، ويقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، للقطار "نجع حمادي – سوهاج" وأثناء وقوفه على باب القطار فى العربات التي يركبها اختل توازنه مما أدى الى سقوطه ارضا ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال المدعو "نشأت ح ح" 49 عام، موظف ويقيم بذات الناحية وعم المتوفى، افاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.