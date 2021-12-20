/667288/للحفاظ-على-سلامة-المواطنين-ننشر-إرشادات-المرور-لسائقي-السيارات-أثناء-السير

حددت الإدارة العامة للمرور عددًا من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة فى ظل الظروف السيئة لحالة الطقس.

دوت الخليج

إرشادات الإدارة العامة للمرور لسائقي السيارات

ووفقًا لما أشار إليه مسئولي الإدارة العامة للمرور، فقد أكدوا على أن معدلات السير تشهد فى الوقت الحالي ما بين 55% إلى 60%، وهو ما يسمى بالهدوء النسبي على أغلب المحاور والطرق المركزية والسريعة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة أن يلتزم سائقي السيارات بالسير بهدوء تتناسب مع المسافة الرؤية، وأيضًا مضاعفة مسافة الأمان، كما شددت على ضرورة أن يلتزم قائدي السيارات بالانتظار أقصى اليمين ووضع مثلث تحذيري.

الخط الساخن للتواصل مع الإدارة العامة للمرور

كما حددت الإدارة العامة للمرور أيضًا خط إغاثة للمرور وهو رقم 0122111000، وذلك فى حالة حدوث أى طوارئ.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية قد شهدت حالة من الاستعداد التام، تحسبًا لسقوط أمطار على كافة المحافظات بما يحافظ على سلامة المواطنين أثناء السير.

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وفى محافظة الجيزة، تعمل كافة المحاور والطرق بشكل طبيعي عدا وجود بعض الكثافات المرورية فى شارع شارل ديجول القادم من كوبري الجلاء، وأيضًا السيارات التى تتجه لشارع مراد وميدان الجيزة.