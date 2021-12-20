/667290/أمين-الفتوى-يوضح-حكم-الطلاق-المعلق-لا-يقع-بنسبة-100

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطلاق المعلق لا يقع بنسبة 100%، مشيرًا إلى إن لا آلاف الحالات تأتي إلى دار الإفتاء لتتسائل عن الطلاق المعلق، ولكن من الواضح لنا أن الرجل يريد التهديد للمرأة حتى لاتفعل شئ ما أو يأمرها بفعل شئ آخر.

أمين الفتوى يجيب على حكم الطلاق المعلق

وأضاف أمين الفتوى خلال إجابته على أسئلة المتابعين عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك: من يريد الطلاق سيوقع الطلاق في الحال ولا يؤجله لوقت آخر، موضحا أن القصد ليس الطلاق في الأخر، والأفضل انه الرجل لا يستخدم ألفاظ الطلاق المعلق حتى لاتشعر المرأة بأنها رخيصة وحياتها معلقة على فعل شئ أو الامتناع عن آخر.

كما أكد الدكتور عويضة عثمان، أن الحياة الزوجية أقدس وأسمى من هذه الأفعال والاشياء، حيث طالب الأزواج والزوجات بالابتعاد عن هذه الحالات التي تفسد عليهم حياتهم الزوجية وتوقعهم في الحرج.

أمين الفتوى يعلق على زكاة عروض التجارة ويؤكد أن فوائد البنوك جائزة

وتلقى الدكتور عويضة عثمان سؤالًا من احد متابعي البث المباشر للدار يقول: "عندي محل تجاري ازاي احسب زكاة كل سنة ؟"، قائلا إن صاحب المحل التجاري مثل الصيدلية أو تجارة الأدوات الكهربائية وغيره يأتي أخر العام ويجمع ما عنده بسعر الشراء وليكن مثلا 200 ألف جنية ثم ينظر إلى المال الذي سيحصله من الاخرين وليكن مثلا 50 ألف وكذلك الديون التي عليه 70 ألف وعند الجمع سيجد أن لديه 180ألف وهو المبلغ المطلوب خروج الزكاة عليه بنسبة 2.5% وهو ما نطلق عليه زكاة عروض التجارة.

وأجاب أمين الفتوى على سؤال احد المتابعين يقول: "فوائد البنوك على الشهادات الثانوية أو 3 سنوات حلال أم حرام؟"، أرباح شهادات البنوك جائزة ومازال كما نقول كل مرة من أجل التأكيد على الفكرة حتى ترسخ في اذهان الناس وحتى لانسمع لمن يشوشون على الناس بإن أرباح البنوك غير جائزة؛ مؤكدًا أن أرباح البنوك والفوائد جائزة ويمكن للإنسان استخدامها في أي شيئ لأن هذه المعاملات حديثه ولم تكن موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي الربا المحرم".