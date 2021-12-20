/667293/أبرزها-العدس-والثوم-7-أكلات-يجب-تناولها-في-فصل-الشتاء

ترتفعت نسب الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا خلال فصل الشتاء، وينصح البعض بتناول الأطعمة التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي، حتى لايشعر الإنسان بالكثير من المتاعب.

دوت الخليج

قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء

ويعرض موقع دوت الخليج الإخباري قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح بها خلال فصل الشتاء وخصوصًا في أوقات البرد القارص.

أطعمة يُنصح بتناولها في االشتاء:

1-شوربة العدس: يعتبرر العدس من الوجبات الأساسية في فصل الشتاء لأنه يساعد على تدفئة الجسم، حيث تحتوي شربة العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الفيروسات والجراثيم وتقوية الجهاز المناعي، كما أن العدس مصدر جيد للبروتين ويمد الجسم بالطاقة وتقوية العضلات.

2- الفواكه الحمضية: يحتاج الجسم إلى فيتامين سي يوميًا، وتحتوي ثمر الحمضيات على نسبة عالية منه، حيث يزيد فيتامين سيي من خلايا الدم البيضاء، ويعد البرتقال واليوسفي والليمون على رأس تلك الفاكهة والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى ومقاومة نزلات البرد وتقوية المناعة.

3- الماء والمشروبات الدافئة:حيث يُنصح بشرب الماء لمساعدة الكلى على طرد السموم من الجسم، كما أن المشروبات الدافئة مثل اليانسون والبابونج تساعد على علاج الإنفلونزا، كما يجب تدعيم صحة الجسم من خلال المحافظة على ترطيبه باستمرار.

4- الشاي: يساعد الشاي على مقاومة الجراثيم في الخلايا التائية وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

5-الدواجن واللحموم: يعتبر حساء الدجاج من أهم الأطعمة التي تساعد في علاج الإنفلونزا، حيث يعمل على تهدئة الحلق وتخفيف الالتهابات، ويمنع الإصابة بالجفاف.

6- السبانخ: تزيد االسبانخ من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، ليس فقط لأنها مليئة وغنية بفيتامين سي ولكن لأنها تحتوي على الكثير من مضدات الأكسدة.

7- الثوم: يفضل تناول الثوم النيء أو إضافته لبعض أطباق السلطة الخضراء، حيث يزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة.