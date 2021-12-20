أخبار مصرية

  الرد الكامل لوزيرة البيئة بمجلس الشيوخ بشأن «التغير المناخى»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/26
  • 2/26
  • 3/26
  • 4/26
  • 5/26
  • 6/26
  • 7/26
  • 8/26
  • 9/26
  • 10/26
  • 11/26
  • 12/26
  • 13/26
  • 14/26
  • 15/26
  • 16/26
  • 17/26
  • 18/26
  • 19/26
  • 20/26
  • 21/26
  • 22/26
  • 23/26
  • 24/26
  • 25/26
  • 26/26

/667269/الرد-الكامل-لوزيرة-البيئة-بمجلس-الشيوخ-بشأن-التغير-المناخى

دوت الخليج

وكانت قد شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ .

 الرد الكامل لوزيرة البيئة بمجلس الشيوخ بشأن «التغير المناخى»

c553183642.jpg

 

8eaf9c3696.jpg

 

df4b668290.jpg

 

2944337fef.jpg

 

b3ddfe363e.jpg

 

ba3882ff4c.jpg

 

10670deb9b.jpg

 

125b30e05f.jpg

 

035a990e14.jpg

 

bf3664ffd5.jpg

 

90c96b02cb.jpg

 

d2add5f9fb.jpg

 

655e3bdf8c.jpg

 

cc44fd27f7.jpg

 

b23132af48.jpg

 

9111338dd5.jpg

 

431c057222.jpg

 

8adff975e3.jpg

 

15c1efce29.jpg

 

9d2676a3df.jpg

 

d6f4b9e701.jpg

 

e5c042b2a7.jpg

 

000c9bcd73.jpg

 

9039cd8ae8.jpg

 

eb370215ea.jpg

 

d27157f3e9.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر   الرد الكامل لوزيرة البيئة بمجلس الشيوخ بشأن «التغير المناخى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا