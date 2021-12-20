/667269/الرد-الكامل-لوزيرة-البيئة-بمجلس-الشيوخ-بشأن-التغير-المناخى

دوت الخليج وكانت قد شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشه العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ . الرد الكامل لوزيرة البيئة بمجلس الشيوخ بشأن «التغير المناخى»

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