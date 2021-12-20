/667271/النائب-محمد-فريد-التغيرات-المناخية-تشكل-خطورة-علي-حياة-المواطنين-حول-العالم

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التغيرات المناخية هو موضوع يهم كافة الأشخاص، لافتا أن التغيرات المناخية تعد تهديد حقيقي يؤثر علي حياة الأشخاص.

دوت الخليج

وأضاف فريد، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المشكلة الثانية تتعلق بتسييس الظاهرة من خلال إعطاء وعود بالتزامات حقيقية لتنفيذها لتحسين حياة الناس، لافتا أن تم مناقشة مصير الطاقة المتجددة.

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: كذلك تم مناقشة أساليب التكيف مع التغيرات المناخي وما هي حزم المشروعات المطروحة لهذا الأمر، وكذلك مناقشة الإجراءات التي من شأنها أن تقلل الإنبعاثات الكربونية.

التغيرات المناخية

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة. من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.