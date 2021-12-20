انطلاق 3 حفلات للأوبرا في القاهرة والإسكندرية احتفالًا بالكريسماس

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دوت الخليج يرصد انطلاق 3 حفلات لفرقة الأوبرا بمناسبة أعياد الكريسماس فى القاهرة والإسكندرية.

المشرفين على حفلات فرقة الأوبرا

تُنظم الحفلات تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام.

موعد حفلات فرقة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية

وتنطلق فى الثامنة مساءً الخميس والجمعة 23 ، 24 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الأحد 26 ديسمبر على مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية)

يشتمل البرنامج على مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى كُتبت خصيصًا لهذه المناسبة ويصاحبها تابلوهات راقصة منها الليلة الهادئة ، عيد الميلاد الأبيض ، كل ما أريده من الكريسماس هو انت ، هل تسمع ما اسمعه، 12 يوم فى الكريسماس ، هذا هو الكريسماس ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام ، حول شجرة عيد الميلاد ، صلاة الرب ، دقات الجرس.

بالإضافة إلى فالس الورود من باليه كسارة البندق لتشايكوفسكى أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، هاني الشافعي، جاكلين رفيق، هشام الجندي، انجي محسن، عمرو مدحت ، ليلي ابراهيم، عزت غانم، نورستا المرغني، الهامي امين، اسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق .

دار الأوبرا المصرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.