الأهلي يقترب من ضم الونش «صور»

كشفت تقارير سعودية عن أقتراب محمود حمدي "الونش" لاعب نادي الزمالك، من الانتقال لفريق أهلي جدة السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت إلى أن الفريق السعودي على أتم الاستعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع الزمالك، والذي يقدر بخمسة ملايين دولار.

وأهتم مسئولوا أهلي جدة بالحصول على خدمات محمود الونش بعد المستويات المميزة التي يقدمها مؤخراً، خاصة مع منتخب مصر في كأس العرب.

الجدير بالذكر أن الونش أجتمع بياسر محروس العضو الذهبي للأهلي السعودي، في جلسة جمعتهم عقب ذهاب اللاعب لأدء مناسك العمرة في السعودية عقب انتهاء بطولة كأس العرب.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.

قرارات مرتضي منصور في أول إجتماعته

والجدير بالذكر أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات منذ عدة أيام مجلس الإداره الذي عقد اجتماع ، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.