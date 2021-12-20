/667279/مجدي-عبد-العاطي-يهاجم-محمود-البنا-حكم-لقاء-المصري-وفاركو-ويطالب-بإعادة-المباراة-تفاصيل

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي فاركو، أن واقعة طرد أحمد حمودي لاعب المصري البورسعيدي بها العديد من الأزمات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد نهاية مباراة المصري وفاركو "كان لابد أن يتم إلغاء التبديل الخاص باللاعب أحمد حمودي، ثم يلعب الفريق بعدد 10 لاعبين، ولكن ما حدث غير ذلك".

وزاد "أحمد حمودي جلس على مقاعد البدلاء ولم يستفيد فريق فاركو من حالة الطرد بسبب عدم اللاعب بعدد ناقص من اللاعبين بعد واقعة الطرد".

وواصل "هذا الخطأ كارئي ولابد ان يتم إعادة المباراة وهذا هو القانوني، ومحود البنا حكم كبير ولمنه وقع في خطأ صعب للغاية، ولابد ان يتم إعادة المباراة وهذا هو حق نادي فاركو".

وكان جون إدوارد المشرف العام على فريق فاركو، أكد أن مباراة المصري لابد أن تعاد وهذا مطابق للوائح وأي قرار غير ذلك غير جيد".

وواصل "مراقب المباراة قام بتدوين الحادثة وسيتم معرفة الأمر خلال الفترة المقبلة من جانب لجنة الأندية المحترفة".

نادي فاركو يطلب إعادة مباراة المصري البورسعيدي بالدوري.. تفاصيل

طالب مجلس إدارة نادي فاركو إعادة مباراة المصري البورسعيد، ولتي انتهت منذ قليل بهدف نظيف لصالح الفريق البورسعيدي.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فاركو، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت خلال أحداث المباراة وكان لها تأثير كبر على مجرى النتيجة والتي انتهت لصالح المصري.

ويريد مجلس إدارة نادي فاركو إعادة المباراة بسب حدوث خطأ تحكيمي من الحكم الدولي محمود البنا، والذي كان مسئولا عن المباراة.

وكان أحمد حمودي لاعب المصري قد قرر الحكم إعطاء الكارت الأحمر له أثناء الخروج من ملعب المباراة بديلاً، ليشارك اللاعب البديل ولم يغادر حمودي ملعب المباراة بعد تعرضه للطرد.

المصري البورسعيد يحقق الفوز على فاركو بهدف دون رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.