النائب محمد السباعي: ناقشنا التغيرات المناخية واستعدادات الدولة لقمة المناخ 2022«فيديو»

/667281/النائب-محمد-السباعي-ناقشنا-التغيرات-المناخية-واستعدادات-الدولة-لقمة-المناخ-2022فيديو

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسة ناقشت طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية وكيفية مواجهاتها، مؤكدا أن الجلسة شهدت استفسارات عدة ولكن أكثرها عن إجراءات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

دوت الخليج

وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، الجلسة ناقشت أيضا ظاهرة الاحتباس الحراري وأن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير علي ارتفاع درجة الحرارة، والذي سيترتب عليها ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بالتالي ستتأثر علي المدن الساحلية.

التغيرات المناخية

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة. من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.