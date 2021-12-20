/667287/بعد-فوز-المصري-على-فاركو-معين-الشعباني-يتحدث-عن-تدريبه-منتخب-نيجيريا

تحدث المدرب التونسي معين الشعباني، عن عرض منتخب نيجريا لتدريبهم خلال الفترة القادمة، بعدما حدثت بينهم مفاوضات مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية عقب فوز المصري على فاركو: "نستحق الفوز أمام فاركو و لم أطلب اللاعيبن بالرجوع للخلف".

وأضاف: " لا يوجد بدائل علي دكة البدلاء ونعاني من إصابات أثرت علي مستوي الفريق وليس لدينا أهداف محددة في الدوري حتي الان ونتعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة".

وعن تفاوض منتخب نيجيريا معه قال: " العروض دائما موجودة و لكني مرتاح في المصري ومبحبش اغير مكان انا مرتاح فيه".

نادي فاركو يطلب إعادة مباراة المصري البورسعيدي بالدوري

طالب مجلس إدارة نادي فاركو إعادة مباراة المصري البورسعيد، والتي انتهت منذ قليل بهدف نظيف لصالح الفريق البورسعيدي.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فاركو، بسبب القرارات التحكيمية التي جاءت خلال أحداث المباراة وكان لها تأثير كبر على مجرى النتيجة والتي انتهت لصالح المصري.

ويريد مجلس إدارة نادي فاركو إعادة المباراة بسب حدوث خطأ تحكيمي من الحكم الدولي محمود البنا، والذي كان مسئولا عن المباراة.

وكان أحمد حمودي لاعب المصري قد قرر الحكم إعطاء الكارت الأحمر له أثناء الخروج من ملعب المباراة بديلاً، ليشارك اللاعب البديل ولم يغادر حمودي ملعب المباراة بعد تعرضه للطرد.

المصري البورسعيد يحقق الفوز على فاركو بهدف دون رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.