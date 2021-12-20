دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة نجل مها أحمد ومجدي كامل بسبب خطأ طبي

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دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة نجل الفنانة مها أحمد والنجم مجدي كامل.

مها أحمد تنفي شائعة وفاة نجلها

و سرعان ما ردت مها أحمد على تلك الشائعة ونفيها بشكل غير مباشر من خلال نشرها أغنية عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهو ما يؤكد على أن نجلها بصحة جيدة.

من جانبه، التزم الفنان مجدي كامل الصمت ولم يخرج لنفي تلك الشائعة بشكل أو بآخر كزوجته.

وصلة رقص بحفل أحمد سعد تعيد مها أحمد لساحة الجدل

على الصعيد الآخر، أثارت الفنانة المصرية مها أحمد جدلًا واسعًا من جديد بسبب رقصها بحفل الفنان أحمد سعد الذي أقامه في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وازداد الأمر سوءً بمطالبتها الغناء والعمل معه.

مها أحمد بحفل أحمد سعد

نشرت أحمد مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه وهي بوصلة من الرقص المثير هي ونجلها، وعلقت عليه قائلة: «إيه رأيكم أخس خمسة كيلو كمان ولا كده كويس.. أديني روحت حفلة أحمد سعد، يارب يا أحمد تشغلني معاك وتخليني أغني، أقسم بالله صوتك عالمي، وكل الناس اتبسطت جدًا ما شاء الله.. صوت ومزيكا وكلمات ربنا يحميك".

الجمهور يشن هجوم على مها أحمد

مما أثار غضب متابعيها الذين شنوا هجومًا واسعًا عليها منتقدين تصرفاتها، فكتب أحدهم: "فيه ستات لما بتكبر تتجن وتبقى مراهقة بزيادة.. الله يهديكي"، وعلق الآخر: "عشان مبتشتغلش فقالت تطلع تريند بالرقص وقلة الأدب".. "احترمي سنك ونفسك باين عليكي بتغيظي وتكيدي في حد".

آخر أعمال مها أحمد الفنية

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل «رسايل» مع النجوم: مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وسليمان عيد وغيرهم في رمضان 2018، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

قصة مسلسل رسايل لمها أحمد

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعى هالة والتي تجسد دورها الممثلة مي عز الدين، وهي تعيش مع والدها الذي يُحال إلى التّقاعد، وتبدأ الأحداث حين تتوارد لهالة أحلام أثناء نومها وتتحقق فيما بعد على أرض الواقع، ومن هذه الأحلام ما يتعلق بأقاربها وجيرانها إذ أنّها ذات يوم حلمت بأنّ والدها يذهب للعلاج من مرضٍ ما دون أن يُخبرها، وهذه القصة ترجمة لأحوال الأسر المصريّة التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وتعاني من ظروف اجتماعية واقتصاديّة سيئة.

كما حلّت كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر في رمضان 2020.