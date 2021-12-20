النائب أحمد قناوي: وجهت للحكومة سؤال عن الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة«فيديو»

/667275/النائب-أحمد-قناوي-وجهت-للحكومة-سؤال-عن-الاستثمارات-في-مجال-الطاقة-النظيفةفيديو

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظاهرة التغير المناخي من الموضوعات المهمة والمتعددة الأبعاد وكان هناك مناقشات من العديد من النواب وتطرقوا للعديد من الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وحماية الشواطيء.

دوت الخليج

وأكد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه كان لديه استفسارين بشأن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة النظيفة ومدي الجدوي الاقتصادية من هذه الاستثمارات وما المستهدف منها، لافتا أن الاستفسار الثاني كان بشأن إجراءات حوارات مجتمعية خاصة بالمشروعات الكبيرة وتقييم الآثر البيئي قبل تنفيذها.

التغيرات المناخية

رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة. من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.