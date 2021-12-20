كل ما تريد معرفته عن منافس جمال علام على رئاسة اتحاد الكرة«صور»

/667291/كل-ما-تريد-معرفته-عن-منافس-جمال-علام-على-رئاسة-اتحاد-الكرةصور

شهدت الساعات الأخير العديد من عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل عن منافس قائمة جمال علام، محمد إبراهيم سالم محمد، والذي تقدم في بأوراقة لرئاسة اتحاد الكرة، والتي جاءت في وقت متأخر قبل إغلاق باب الترشح بساعة واحده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة محمد إبراهيم سالم على رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمام قائمة جمال علام، المرشحة الوحيده على الرئاسة، منذ انطلاقة اقتراحات الترشح، بعد إعلان قائمة سامح فهمي عن الإعتزار عن الترشح للرئاسة.

شهدت الساعة الأخيرة بعد إعلان ترشح قائمة محمد إبراهيم سالم الشهير بـ محمد الخطيب، على جدل واسع حول ناقدي ومحللي الكرة المصرية، على قائمة محمد الخطيب، أمام جمال علام، بالرغم من غياب أعضاء القائمة عن الظهور بشكل قوى في الكرة المصرية.

مناصب محمد إبراهيم سالم

يمتلك محمد إبراهيم سالم محمد والشهير بـ "محمد الخطيب"، سيرة ذاتية ضعيفة في الكرة المصرية، والتي جاءت من البداية على رئاسة مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور الرياضي، لفترة 2013 حتى 2017، وموظف بوزارة البترول، ورئيس أكاديميات ليفربول الخاصة، على مستوى الجيزة.

جاء ترشح محمد الخطيب على رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، ممثل لمنطقة الجيزة خاصة، ومنطقة شمال الصيعد، والتي تأتي ممثله في منشائه بمحافظة أسيوط، والمرشحين على منصب الأعضاء في القائمة من جانب كرة شمال الجيزة.

نشأته

ينتمي المرشح محمد إبراهيم سالم إلى محافظة أسيوط مركز البدارى قرية العقال القبلي ويعمل بوزارة البترول، وترأس مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور الرياضي في الفترة من 2013 إلى ٢٠١٧.

كما يرأس حالياَ أكاديمية ليفربول لكرة القدم بمنطقة الجيزة وبولاق الدكرور والتي تشارك في دوري قطاعات الجيزة.

وأعلن محمد إبراهيم سالم محمد عن ترشحة لرئاسة اتحاد الكرة المصرية لكرة القدم، بقائمة "في حب مصر"، والتي افتتح بها سالم بكلمات جميله في إعلان ترشحه، وقال: "أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.. وما توفيقي إلا بالله".

قائمة محمد إبراهيم سالم على رئاسة اتحاد الكرة

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.