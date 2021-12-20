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مجمع البحوث الإسلامية: مصحف الأزهر يحتوي على معاني وآخر مجرد الأفكار المتطرفة الإسلام منها براء

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ثمن الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فكرة إعداد مصفحا يحتوى على تفسير معاصر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب  يوسف السيد عامر رئيس اللجنة  بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصري  يعبر عن وسطية الإسلام و اعتداله وذلك لمواجهة التطرف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع دينية الشيوخ

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تفسير القرآن الكريم 

وقال "نظير" :"أثمن هذه الفكرة، ودعونا نتفق أن القرآن هو كتاب الله والنظرية الي تفسير معاصر ضرورة حياتيه، فكرة رائعة ويجب أن نقف علي ما تنتهت اليه المؤسسات الدينية فى هذا الصدد" مضيفا :"لدينا مصحف الأزهر بنوعين الأول  مجرد من المعاني وأيضا مصحف مزود بالمعاني.

 

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وشدد على احتياج المرحلة الحالية إلي  تفسير عصري بعيدا تاصيلات القداماء".

فيما أكد  عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق، أن فكرة إعداد تفسير عصري تحتاج إلى تكافت الجهود المضنية من أجل إخرجها للنور، مؤكدا أن الأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة الإسلام منها براء .

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وأشار إلي أن جهود المؤسسات الدينية تصب في التجديد والعصر الذى نعيش فيه يحتاج إلى مشروع تفسير عصري لأنه من الأهمية بمكانة" مشيرا إلى أن هناك  وضع سومما في التفاسير المختصرة يجب الرد عليها حتي لا يتأثر الناس كما تأثروا بأفكارهم الخبيثة التى تم بثها فى القنوات المعادية لمصر".  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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