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شحاتة أبو زيد خلال زيارته برج العرب: تكليفنا واضح الملف الصناعي في المقدمة.. ونعمل على إزالة كافة معوقات المصنعين.. صور

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/667295/شحاتة-أبو-زيد-خلال-زيارته-برج-العرب تكليفنا-واضح-الملف-الصناعي-في-المقدمة-ونعمل-على-إزالة-كافة-معوقات-المصنعين-صور

قال النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة لجنة الصناعة لمنطقة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ليست فقط للاستماع الي مشكلات المستثمرين ، بل من اجل ايجاد حلول واضحة للمشكلات التي تواجههم .

دوت الخليج

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واكد شحاته خلال لقاء الوفد البرلماني بلجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود مع اعضاء جمعية المستثمرين، لا نردد كلام إنشاء بل مكلفين رسميا بازالة اي معوقات تواجه المصنعين ، قائلا :تكليفنا واضح الملف الصناعي في المقدمة .

وافاد النائب ان هناك ملفات عدة بالقطاع الصناعي سنناقشها جميعها، مضيفا ان الزيارات الميدانية تجعلنا نشعر بمعاناة المستثمر وهذا ما لمسناه بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بتوجيهات، مؤكدا اننا مكلفين بحل كل المشكلات الموجودة بكل المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية.

شحاتة أبو زيد خلال زيارته برج العرب: تكليفنا واضح الملف الصناعي في المقدمة.. ونعمل على إزالة كافة معوقات المصنعين

واشار ابوزيد انه قديما كان  الاقتصاد يخدم علي السياسة ولكن في وقتنا الحالي السياسة تخدم علي الاقتصاد، قائلا :  مش هنرجع للوراء  ، مشددا ان القيادة السياسية تخدم علي الاقتصاد المصري من اجل الاستمرارية وبناء اقتصاد وطني قويز

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واكد امين سر لجنة الصناعة لا يوجد  دولة في العالم  لا تستطيع النهوض الا اذا كان اقتصادها قوي ، قائلا: متقلقوش والملفات كلها موجودة وهنكمل مسيرتنا 

وافاد ابو زيد ان اللجنة بصدد زيارات ميدانية اخري بدات من محافظة الاسكندرية وستنتهي في محافظة اسوان ، موضحا انه  بتوجيهات من  رئيس اللجنة والقيادة السياسة سنعمل علي حل جميع المشاكل بالاضافة الي تعديلات تشريعية للنهوض بالصناعة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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