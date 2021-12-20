عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بالسرطان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "ربنا يباركلك ياريس، كلنا بنشكرك ياريس ربنا يعزك ويراضيك".

وروت آمال عبدالله تفاصيل معاناتها مع المرض، موضحة أن زوجها هجرها بعدما أصيبت بالسرطان، متابعة: "جوزى تركنى منذ 7 سنين، اشتغلت فى البيوت أخدم والأراضى، ونسيت مرضى اللى زاد عليا، بقالى 5 أشهر بجرى على علاجى، الدكتورة قالتلى العلاج تكلفته عالية".

واستطردت: "طلعت ابنى من المدرسة كى ينفق عليا، بتقطع وأنا بشوف الأطفال رايحة المدرسة، أنا لو مش تعبانة كنت هعلم ولادى أفضل حاجة، وبشكر سيادة الرئيس، ربنا يخليك يا سيادة الرئيس بتسمع دعوة الغلبان، ربنا رازقنا برئيس بيراعى ربنا".