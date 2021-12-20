جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "ربنا يباركلك ياريس، كلنا بنشكرك ياريس ربنا يعزك ويراضيك".
وروت آمال عبدالله تفاصيل معاناتها مع المرض، موضحة أن زوجها هجرها بعدما أصيبت بالسرطان، متابعة: "جوزى تركنى منذ 7 سنين، اشتغلت فى البيوت أخدم والأراضى، ونسيت مرضى اللى زاد عليا، بقالى 5 أشهر بجرى على علاجى، الدكتورة قالتلى العلاج تكلفته عالية".
واستطردت: "طلعت ابنى من المدرسة كى ينفق عليا، بتقطع وأنا بشوف الأطفال رايحة المدرسة، أنا لو مش تعبانة كنت هعلم ولادى أفضل حاجة، وبشكر سيادة الرئيس، ربنا يخليك يا سيادة الرئيس بتسمع دعوة الغلبان، ربنا رازقنا برئيس بيراعى ربنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بالسرطان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.