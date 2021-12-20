الطقس فى الإسكندرية.. المحافظ يعلن سقوط كميات الأمطار غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، أنه عقد اجتماعا مع أساتذة الجامعة المتخصصين، الذين سبق وأن قدموا دراسة مهمة للتعامل مع الوضع الراهن، متابعا: "نفذنا حلولاً عاجلة كثيرة، ولكن يجب حاليا أن تكون لدينا حلول دائمة، لأن الوضع فى الإسكندرية أصبح يستدعى ذلك".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وتم عرض عدد من الإجراءات قصيرة المدى لتقليل حدة تأثير سقوط الأمطار خلال موسم الأمطار الحالى، والتى تتضمن ضرورة مراجعة وصيانة نظم الطلمبات الموجودة بجميع الأنفـاق لمنـع تـراكم الميـاه، ومـن ثـم المحافظة على السيولة المرورية، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوة مباشرة لتفادى أى انسداد بشبكة الصرف الصحى أثناء تصريف مياه الأمطار.

وشملت الإجراءات أيضا مراجعة وصيانة الروافع والتأكد من جاهزيتها الميكانيكية والكهربيـة للعمل بكامل طاقتها خلال فترة هطول الامطار، وتسهيل عمل فرق التعامل مع مياه الأمطار، كما تم التطرق كذلك للخطة التنفيذية لإدارة مياه الأمطار بحى المنتزه، وأحياء شرق ووسط وغرب وكذلك حى الجمرك.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكتى صرف الأمطار والصرف الصحى، خصوصًا وأنه أحد الحلول المهمة، على أن يبدأ التنفيذ مع انحسار النوات، والانتهاء من ذلك فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة العمل على الاستفادة من هذه المياه، وتحويلها على المصارف، لإعادة استخدامها والاستفادة منها.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة الوصول إلى رؤية موحدة، بشأن الاستراتيجية التى عرضتها جامعة الإسكندرية، وكذك خطط شركة الصرف الصحى، وإجراء تدقيق كامل للبيانات، ثم وضع تصور مشترك، وخطة تنفيذية، بتكلفة مالية، لكى يتم البدء الفورى فى تنفيذها، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن هذه الحلول الوضع فى الحسبان ما يتم حاليا من مشروعات تنموية واسعة فى محافظة الإسكندرية.