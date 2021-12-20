الطقس فى مصر.. استمرار أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، لمتابعة أنفاق المحافظة، للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التى وقعت ليلة أمس الأحد وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة.





وخلال الجولة اطمأن محافظ القليوبية على حالة الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ أنفاق شعراوى وسعد زغلول، وكلية العلوم بمدينة بنها، وسندنهور بمركز بنها، والحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، وكفر أبو جمعة بقليوب، والمؤسسة، والمظلات بحى غرب شبرا الخيمة.

ووجه الهجان بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

محافظة القليوبية

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال الكشف عن أسباب تسريب المياه بنفق كلية العلوم، حيث تقوم شركة المياه بالكشف عن خط صرف صناعى به كسر يتسبب فى تسريب المياه بجانبى النفق، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وتغيير الخط وتغيير مساره لإنهاء المشكلة.

وشدد محافظ القليوبية على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.