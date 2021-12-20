- 1/2
- 2/2
نشرت صحيفة "ميرو البريطانية"، اليوم الأثنين، بتتويج نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح ولاعب نادى ليفربول الأنجليزى، لحصوله على أفضل لاعب فى إنجلترا عن العام الحالي 2021، وفقا للاستفتاء الخاص بها والتى تم إعلانه.
وتمكن محمد صلاح من حصوله على أعلى نسبة تصويت فى الاستفتاء متفوقا على كل من ديكلان رايس لاعب فريق وست هام يونايتد صاحب الوصافة، فيما حل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الترتيب الثالث.
وشُهد للنجم الدولى مو صلاح عن أداءه الرائع والمميز لأسيما هذا الموسم مع فريقه، بعد أن تمكن من صناعة العديد من الأهداف ، وتسجيله 22 هدفا في مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، بواقع 15 في البريميرليج، و22 في دوري الأبطال.
وقد غاب الدولى محمد صلاح، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري عن قائمة المرشحين النهائية لأفضل تشكيل مثالي وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عن طريق رابطة اللاعبين المحترفين الدولية.
ويأتي غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للعام الحالي، على الرغم من ترشحه لجائزة ذا بيست للعام الحالي من فيفا، بجانب حصوله على المركز السابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استفتاء "ميرو البريطانية".. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.