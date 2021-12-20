في استفتاء "ميرو البريطانية".. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

نشرت صحيفة "ميرو البريطانية"، اليوم الأثنين، بتتويج نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح ولاعب نادى ليفربول الأنجليزى، لحصوله على أفضل لاعب فى إنجلترا عن العام الحالي 2021، وفقا للاستفتاء الخاص بها والتى تم إعلانه.

وتمكن محمد صلاح من حصوله على أعلى نسبة تصويت فى الاستفتاء متفوقا على كل من ديكلان رايس لاعب فريق وست هام يونايتد صاحب الوصافة، فيما حل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الترتيب الثالث.

وشُهد للنجم الدولى مو صلاح عن أداءه الرائع والمميز لأسيما هذا الموسم مع فريقه، بعد أن تمكن من صناعة العديد من الأهداف ، وتسجيله 22 هدفا في مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، بواقع 15 في البريميرليج، و22 في دوري الأبطال.

وقد غاب الدولى محمد صلاح، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري عن قائمة المرشحين النهائية لأفضل تشكيل مثالي وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عن طريق رابطة اللاعبين المحترفين الدولية.