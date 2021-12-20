زينة تكشف لـ دوت الخليج حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

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دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة الفنانة زينة بكورونا.

زينة تنفي نبأ إصابتها بكورونا

وتواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة زينة ليطمئن على حالتها الصحية ويكشف حقيقة إصابتها بكورونا، وقالت في تصريح خاص : "لا مش كورونا الحمد لله".

زينة تطالب بالدعاء لها

وتابعت مطالبة الدعاء لها ولأولادها قائلة: "دعواتكم بقي بإذن الله ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يارب".

أزمة زينة الصحية

كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بنبأ تعرض الفنانة المصرية زينة، لوعكة صحية شديدة، بعد أن طالبت جمهورها بالدعاء لها ولأسرتها بسبب دور برد، ليتنبأ الجمهور بإصباتها بفيروس كورونا المستجد.

ظهرت زينة في فيديو، نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، قائلة: « مش قادرة أفتح عنيا،عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار».

لتنهال التعليقات على زينة، بضرورة التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا والذي تظهر أعراضه مؤخرا، على هيئة دور برد شديد، مع تكسير في عظام الجسد.

زينة تتصدر التريند بسبب محمد صلاح

وكانت أثارت الفنانة زينة مؤخرا الجدل حولها ، وتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعدما هنأت لاعب كرة القدم الشهير، محمد صلاح بتألقة أمام مانشستر يونايتد في مباراة أول أمس بتسجيل هاتريك في مرمى الخصم، بطريقة ملفتة.

ونشرت زينة صورة لنجلها، وهو يرتدي تيشرت نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، وعلقت عليها قائلة: “"ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

زينة تتألق في مسلسل كله بالحب

وفي سياق أخر، تألقت الفنانة المصرية زينة في مسلسلها الرمضاني المنقضي “كله بالحب”، والذي تولى تأليفه السناريست محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان، وأحدث جدلا واسعة عبر السوشيال ميديا وبين زينة وأبطال العمل بسبب تصدر زينة تتر المسلسل لثلاث مرات وإهمال باقي النجوم.