النائب محمد فريد: التغيرات المناخية أزمة حقيقية تؤثر علي منظومة حقوق الإنسان«فيديو»

/667298/النائب-محمد-فريد-التغيرات-المناخية-أزمة-حقيقية-تؤثر-علي-منظومة-حقوق-الإنسانفيديو

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأمم المتحدة أكدت أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقا من حقوق الإنسان.

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وأضاف فريد في كلمة له خلال اجلسة العامة، أن التغيرات المناخية تعد أزمة حقيقية تؤثر علي منطومة حقوق الإنسان، كما أن هناك مشكلة أخري وهي تسييس الظاهرة من خلال إعطاء وعود بالتزامات حقيقية لتنفيذها لتحسين حياة الناس، لافتا أن تم مناقشة مصير الطاقة المتجددة.

تابع وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: علينا أن نتذكر أن حماية المناخ يجب أن يتم التعامل معها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا علي ضرورة أن تتحمل الدول المختلفة نصيبها من المسئولية لانه من غير المقبول أن تكون هناك دولة واحدة تتسبب في إنبعاثات تساوي مجموع الإنبعاثات التي تصدرها الدول المتقدمة جميعها وهي دولة الصين.

وتساءل فريد، عن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بمصادر الطاقة، الجهد الحكومي حول التكيف مع التغريات المناخية.

التغيرات المناخية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.