تربية بني سويف تنظم ملتقى توظيفي لخريجي الكلية.. صور

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نظمت كلية التربية الملتقي التوظيفي لخريجي الكلية اليوم الإثنين، على مسرح جامعة بني سويف، وذلك لخلق فرص عمل وتنمية مهارات سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية، والدكتورة هبة مصطفى وكيل الكلية، والدكتور عبد الرحمن برعي أستاذ المناهج وطرق التدريس، والدكتورة هبة ممدوح، والدكتورة حنان الروبي أعضاء هيئة التدريس، وفاضل محمد مدير التعليم الخاص، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، وعدداً من مسئولي المدارس الخاصة.

تربية بني سويف تنظم ملتقى توظيفي لخريجي الكلية

بدأ الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة إفتتاح الملتقى والهدف منه خلق فرص عمل والتأهيل لسوق العمل ضمن رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية.

وألقى الدكتور عبد الرحمن برعي كلمة، أعرب فيها عن سعادته بحضوره الملتقى بحضور عدداً من أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب الخريجين، مثمناً دور الكلية في إعداد خريجيها وتأهيلهم لسوق العمل، ومحاولة لخلق فرص لهم للتوظيف بالمدارس الخاصة.

وأعرب الدكتور محمد نبيل، رئيس مجلس إدارة مدرسة هابي هوم الخاصة، عن سعادته بتنظيم وحضور الملتقى متقدماً بالشكر لكل القائمين على الملتقى ومرحبا بالتعاون في ضوء التنمية ورؤية مصر 2030.

وفي نهاية الملتقى كرم الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية الطلاب المتفوقين، وحافظي كتاب الله وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط سعادة على وجوه الجميع، والتقطوا الصور التذكارية.