النائب محمد عمارة : مقترح النائب أحمد دياب بصندوق قدامى الرياضيين يدعم مبادئ الجمهورية الجديدة«فيديو وصور»

/667303/النائب-محمد-عمارة--مقترح-النائب-أحمد-دياب-بصندوق-قدامى-الرياضيين-يدعم-مبادئ-الجمهورية-الجديدةفيديو-وصور

أكد النائب محمد عمارة، عضومجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاقتراح المقدم من النائب احمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رئيس رابطة الأندية المصرية، بشأن إنشاء صندوق قدامي اللاعبين، يعد أحد مرتكزات الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلا عن إعلاء القيم الانسانية وورد الجميل.

صندوق قدامي اللاعبين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاقتراح لاقي ترحيب الجميع فى لجنة الشباب والرياضة، إضافة إلى أنه يساهم كاحد انوع الضمانة الاجتماعية، وتتويج لقدامي اللاعبين وما بذلوه من جهد للرياضة المصرية.

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وتضمنت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بأن التاريخ سيقف طويلاً أمام حجم الإنجازات التي تحققت في الرياضة المصرية بإرادة القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستويات عدة، تشمل النواحي الفنية والبنية التحتية ومشاريع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة بترجمة هذه الإرادة على أرض الواقع بخطوات تنفيذية و البرلمان بغرفتيه بتوفير البيئة التشريعية المناسبة فى تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.

كما أنه تظل العناصر البشرية فى أى منظومة هى الأساس والمعيار الأوحد للنجاح، إذا تم توفير البيئة المناسبة لعملها من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمنظومة الرياضة بمصر بمختلف مجالاتها تتوقف نتائجها الإيجابية ونجاحاتها على كفاءة عناصرها البشرية وتطويرها وإكتسابها الخبرات سواء من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام ومختلف عناصر المنظومة.

وتضمنت أيضا بأن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية تمر فى مصر بفترات صعبة، وهى ما بعد انتهاء ممارستها للرياضية التى كان يمتهنها، وتمثل له دخل ثابت للمعيشة، ومنهم من ينتقل للتدريب ومنهم للعمل الخاص ومنهم للتدريب ومنهم من لم يكون له مصدر دخل، ومنهم من يتعرض لأزمات صحية ومنهم من يتوفاه الله ويكون عائل لأسرة، وجميع هذه النماذج شهدتها منظومة الرياضة فى مصر ولنا خير دليل فى اللاعب مؤمن زكريا ويحسب هنا للنادى الأهلى دعمه ومساندته، وأيضا اللاعب علاء على،الذى توفاه الله، وأخيرًا لاعب الإسماعيلية السابق أيمن السلحدار، حيث ما ذكر ما هى إلا نماذج للعبيه وخاصة فى اللعبة الأشهر فى مصر كرة القدم، وتوجد عشرات الحالات التى تتعرض يوميا لإنتكاسات صحية أو معيشية دون المعرفة عنها أى شيئ.