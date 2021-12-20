/667305/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-غزل-المحلة-والبنك-الأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح غزل المحلة رصيد الأهداف في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمرر المباراة، عن طريق يحيى حامد، من خلال ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء أحمد عفيفي مرر الكرة ليحيى حامد الذي سدد الكرة مباشرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

سجل محمد هلال الهدف الأول له في المباراة، والتعادل للبنك الأهلي أمام غزل المحلة، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ركلة جزاء.

موقف الفريقين في الدوري

حل البنك الأهلي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة، من أصل 7 مباريات، فيما يحل غزل المحلة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، من أصل 7 مباريات.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.