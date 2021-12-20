/667306/النائب-محمد-السباعي-العالم-بأكمله-يعاني-من-ظاهرة-التغيرات-المناخية-فيديو

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أننا ندرك ما يعانيه العالم من الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية وعلي أساسه ماذا تقدم الدولة من خطط واستراتيحيات لتحقيق الأمن الغذائي الذي سيتأثر بالتغيرات المناخية. دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ.

وتساءل السباعي، عن خطط وإجراءات الدولة بشأن الحفاظ علي السواحل الشمالية المصرية؟، وكذلك عن الإجراءات المتبعة لاستضافة مصر لقمة المناخ 2022 والتي تعد قة مهمة ومؤثرة.

التغيرات المناخية

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة. من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.