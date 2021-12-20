/667309/طرح-نسخة-سبيلبيرج-من-West-Side-Story-في-دور-العرض-المصرية
ينطلق فيلم قصة الحي الغربي West Side Story بنسخته الجديدة من إخراج ستيفين سبيلبيرج إلى دور العرض المصرية خلال الشهر الحالي من خلال شركة AFD.
دوت الخليج يرصد موعد انطلاق فيلم West Side Story في دور العرض المصرية
حققت نسخة الفيلم الأولى عام 1961 أعلى الإيرادات وحصدت العديد من الجوائز، من بينها 10 أوسكار وإثنتين جولدن جلوب وإثنتين جرامي.
أحداث فيلم West Side Story
تدور أحداث فيلم West Side Story المستوحاة من المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تحمل نفس الإسم وعُرضت عام 1957، والموستحاه بدورها من قصة "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير حول قصة حب بين شاب وفتاة ينتميان إلى إثنتين من عصابات الشوارع بمدينة نيويورك (جيتس وشاركس)، اللتان تنتميان إلى خلفيات عرقية مختلفة، فهل ستنجح قصة الحب في ظل الصراعات المحتدمة بين العصابتين؟
أبطال فيلم West Side Story
يشارك في بطولة فيلم «West Side Story» أنسيل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوز، ديفيد ألفاريز، مايك فيست وريتا مورينو، التي شاركت أيضاً في بطولة النسخة الأولى من الفيلم عام 1961، والعمل من إخراج ستيفين سبيلبيرج الحاصل على 3 أوسكار عن فيلمي Saving Private Ryan وSchindler’s List وعن مجمل أعماله، وتأليف توني كوشنر المرشح لجائزتي أوسكار.
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