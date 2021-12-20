/667285/شباب-الشيوخ-تقرمقترح-النائب-أحمد-دياب-بإنشاء-صندوق-دعم-قدامى-الرياضيينوأشرف-صبحي-نوافق-على-وجوده-والدولة-توفر-6مليون-جنيه-سنويافيديو-وصور

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الإقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين جاء ذلك بحضور د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومقدم إقتراح «إنشاء صندوق قدامى الرياضيين»، بأنه مقترحه يأتى فى ضوء "حياة كريمة" للرياضيين مثلما تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإهتمام بكافة فئات المجتمع والتغلب على إشكاليات الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «شباب الشيوخ» تقرمقترح النائب أحمد دياب بإنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين..وأشرف صبحي: نوافق على وجوده والدولة توفر 6مليون جنيه سنويا«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.