هل تعطل الدراسة غدا فى كفر الشيخ؟.. المحافظ يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الدراسة سيتم تعطيلها غدا الثلاثاء على أغلب ترجيح، حتى تتخطى المحافظة هذه الموجه.

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يوم بيوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتم إخطاء الجهات المعنية.

ونوة إلى أن الموجة السيئة لم ينتج عنها أضرارا بشرية أو مادية، لافتًا إلى أن ميناء الصيد مغلق لليوم الثالث على التوالى لأن ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.