جدة - نرمين السيد - وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الدراسة سيتم تعطيلها غدا الثلاثاء على أغلب ترجيح، حتى تتخطى المحافظة هذه الموجه.
وأشار إلى أنه يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يوم بيوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتم إخطاء الجهات المعنية.
ونوة إلى أن الموجة السيئة لم ينتج عنها أضرارا بشرية أو مادية، لافتًا إلى أن ميناء الصيد مغلق لليوم الثالث على التوالى لأن ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تعطل الدراسة غدا فى كفر الشيخ؟.. المحافظ يرد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.