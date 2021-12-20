محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام " للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة. - صفوف النقل للمرحلة الابتدائية الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022 -الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022 - الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022 - الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022 امتحانات نصف العام - صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية ( الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022 ( الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021 - امتحان اتمام الشهادة الاعدادية ( العام والمهنى والمكفوفين والصم ) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022 - التعليم الثانوي - الصف الأول الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022 - الصف الثانى الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022 - الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022 - الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022 - الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022 - الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022 - صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022

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