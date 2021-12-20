رسميًا.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن استمرار المباريات دون تأجيل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي استمرار مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة دون تأجيل والالتزام بالجدول الذي تم وضعه قبل انطلاق المسابقة، وذلك فى ظل الأزمة الجارية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، "تم التأكيد في اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على أنه مع الاعتراف بوجود عدد من الأندية التي تعاني من تفشي وتحديات فيروس كورونا، فإن النية الجماعية للدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات حيثما أمكن ذلك بأمان".

وأضاف، "تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر".

وتابع البيان، "تمت مناقشة مجموعة من القضايا في اجتماع ظهر اليوم، بما في ذلك تكييف عملية تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كوفيد 19 في ظل وجود متور جديد (أوميكرون)".

كما أكدت الرابطة لأنديتها اليوم أن 92 في المائة من اللاعبين وموظفي الأندية تلقوا جرعة أو اثنتين أو ثلاث جرعات من التطعيمات ضد كوفيد -19 ، وكان 84 في المائة من اللاعبين في رحلة التطعيم.

ويتعين على اللاعبين الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين انتظار الفترة الزمنية المناسبة قبل تلقي التطعيم الثاني أو التطعيم التعزيزي.

وتواصل الرابطة العمل مع الأندية لتشجيع التطعيم بين اللاعبين وموظفي الأندية ، فضلاً عن الترويج لرسائل التطعيم الصحية العامة الحكومية للأندية والجمهور الأوسع.