أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي استمرار مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة دون تأجيل والالتزام بالجدول الذي تم وضعه قبل انطلاق المسابقة، وذلك فى ظل الأزمة الجارية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، "تم التأكيد في اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على أنه مع الاعتراف بوجود عدد من الأندية التي تعاني من تفشي وتحديات فيروس كورونا، فإن النية الجماعية للدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات حيثما أمكن ذلك بأمان".
وأضاف، "تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر".
وتابع البيان، "تمت مناقشة مجموعة من القضايا في اجتماع ظهر اليوم، بما في ذلك تكييف عملية تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كوفيد 19 في ظل وجود متور جديد (أوميكرون)".
كما أكدت الرابطة لأنديتها اليوم أن 92 في المائة من اللاعبين وموظفي الأندية تلقوا جرعة أو اثنتين أو ثلاث جرعات من التطعيمات ضد كوفيد -19 ، وكان 84 في المائة من اللاعبين في رحلة التطعيم.
ويتعين على اللاعبين الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين انتظار الفترة الزمنية المناسبة قبل تلقي التطعيم الثاني أو التطعيم التعزيزي.
وتواصل الرابطة العمل مع الأندية لتشجيع التطعيم بين اللاعبين وموظفي الأندية ، فضلاً عن الترويج لرسائل التطعيم الصحية العامة الحكومية للأندية والجمهور الأوسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن استمرار المباريات دون تأجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.