استئناف الدراسة غدا بالقاهرة والجيزة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت محافظتى القاهرة والجيزة، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع المدارس والمعاهد بعد تحسن الأحوال الجوية، نسبيا، حيث تعرضت عدة محافظات اليوم لتقلبات جوية وسقوط للأمطار.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، قال إن حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها محافظات عدة بالبلاد تعود إلى تأثر البلاد بمنحفض جوى في حوض البحر المتوسط تزامن مع منخفض في طبقات الجو، ما نتج عنه تراجع كبير في درجات الحرارة وانتشار كتل هوائية شديدة البرودة .

وأضاف أن محافظات الوجه البحرى والقاهرة الأكثر تعرضا لموجة الطقس السئ الذى تشهده البلاد، وتابع:"ستتراجع درجات الحرارة بشدة خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح"