رئيس "كاف": كأس أمم أفريقيا فى موعدها.. ونلتقى جميعًا فى الكاميرون

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيتواجد في الكاميرون بصحبة زوجته وأسرته لحضور فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون بالفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

واختتم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جولته في الكاميرون اليوم وعقد عدة اجتماعات مع المسئولين هناك على رأسهم وزير الرياضة وصامويل إيتو رئيس الاتحاد والسكرتير العام لـ"كاف".

وقال موتسيبي عقب تفقده اليوم الملعب الأولمبي الذي يستضيف افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة: "لا توجد مشكلات سأتواجد أنا وأسرتي بالكامل يوم 7 يناير في الكاميرون لبدء الاستعداد لانطلاق المسابقة القارية المنتظرة".

ونقل تليفزيون "rtv" الكاميرونية تصريحات موتسيبي والتي أكد خلالها استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشهد وصول موتسيبي الى الملعب الأولمبي هتافات مؤيدة من قبل العمال المتواجدين في الاستاد للأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو الذي يحظى بدعم شعبي كبير هناك خلال الفترة الحالية بعد إصراره على إقامة الكان في موعدها.

وقال موتسيبي: "علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا، نريد تصدير صورة رائعة للعالم عن أمم أفريقيا".

وشدد موتسيبي: "سنلتقي جميعًا مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة في الكاميرون، لا مزيد من الشكوك".

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 9 يناير من أجل انطلاق كأس أمم أفريقيا، وتنتهي يوم 6 فبراير 2022، ولكن هناك أنباء كثيرة حول إلغاء أو تأجيل البطولة لمدة عام بسبب متحور كورونا "أوميكرون".

ويضغط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تأجيل كأس أمم أفريقيا إلى الصيف المقبل، بالإضافة إلى غضب الأندية الأوروبية من رحيل لاعبيها إلى الكاميرون وتخوفهم من انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون في الوقت الذى لا يرغب فيه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني تأجيل البطولة.