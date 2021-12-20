/667304/تشكيل-مباراة-الاتحاد-السكندري-وسيراميكا-كليوباترا-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة السابعة مساء من منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريق السكندري لقاء اليوم وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، من أصل 6 مباريات، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، من أصل 6 مباريات.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط دفاع: صبري رحيل، محمد عبدالسلام، نادر رمضان، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور

خط الهجوم: كريم الديب، مابولولو، بنجامين

نتيجة مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد لصالح فاركو، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستمرت احداث المباارة بين الفريقين بالضغط من قبل الخصمين، لمحاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وبالفعل ينجح فيها فريق فاركو في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق أحمد شريف.

وبهذا الفوز يرفع فاركو رصيده للنقطة السادسة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، ويتجمد سيراميكا رصيده عند النقطة 8 في المركز الخامس.