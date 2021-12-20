الجونة يتعادل في الوقت القاتل مع إنبي

تعادل الجونة مع نظيره إنبي بنتيجة 1/1 على ملعب "خالد بشارة"، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

وشهد اللقاء تكافؤ كبير بين الفريقين، وكان يريد كلاً منهما تحقيق الفوز من خلال فرص خطيرة أهدرها اللاعبين هنا وهناك.

وأحرز هدف اإنبي إبراهيم يحيى مدافع الفريق في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، ثم تعادل الجونة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق خالد قمر من ركلو جزاء، لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 8 في المركز العاشر، بينما أصبح الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل إنبي لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.

خط الوسط : أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

خط الهجوم : دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى : عماد السيد

في خط الدفاع : اسلام طارق، محمد نجيب ، عمرو طارق، عبد الجواد

في خط الوسط : نور السيد، عمرو بركات، محمد رزق، اسلام عبد النعيم

في خط الهجوم : كريم طارق، خالد قمر.

المصري البورسعيد يحقق الفوز على فاركو بهدف دون رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

بدلاء المصري: إيهاب العايدي - أحمد شوشة – زياد فرج – عمرو مرعي – إسلام جمال – إسلام صلاح – حسين رجب – إسلام المزين – إسلام عطية.

تشكيل فاركو أمام المصري:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .

خط الوسط : عزمي غومه _ أحمد الصغيري _ سوكاري _ محمود جهاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ هشام فتح الله _ عمرو جمال.