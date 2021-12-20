النائب أحمد دياب لـ دوت الخليج صندوق قدامى الرياضيين من أجل الحياة الكريمة وأشكر وزير الشباب «فيديو وصور»

/667308/النائب-أحمد-دياب-لـ-تحيا-مصر-صندوق-قدامى-الرياضيين-من-أجل-الحياة-الكريمة-وأشكر-وزير-الشباب-فيديو-وصور

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن مقترح إنشاء صندوق قدامي الرياضيين، جاء تنفيذا لتوديهات الرئيس السيسي من خلال أكبر مشروع قومي «حياة كريمة»، لافتا غلى أن الصندوق يوفر حياة كريمة لقدامي الرياضيين بعدما قدموه من انجازات رياضية، من خلال استقطاع واحد فى المائة من كل الاتحادات والرياضيين سواء فنينين او ادرايين بصفة الزامية لتوفير معاشات بعد الاعتزال أو الوفاة.

صندوق قدامي الرياضية

وثمن النائب أحمد دياب، خلال تصريحاته لموقع دوت الخليج، مجهودات وزارة الشباب والرياضة فى اقرار المقترح، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي، وحضوره للمناقشة، مضيفا” اننا نبني على ماهو موجود فى قانون الرياضة وتوفير حياة كريمة للرياضيين”.

وبدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين.

جاء ذلك بحضور د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بأن التاريخ سيقف طويلاً أمام حجم الإنجازات التي تحققت في الرياضة المصرية بإرادة القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستويات عدة، تشمل النواحي الفنية والبنية التحتية ومشاريع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة بترجمة هذه الإرادة على أرض الواقع بخطوات تنفيذية و البرلمان بغرفتيه بتوفير البيئة التشريعية المناسبة فى تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.