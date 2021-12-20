نهي أحمد فتحي : التصدي لظاهرة التغير المناخي أصبح أمرا حتميا«فيديو»

/667310/نهي-أحمد-فتحي--التصدي-لظاهرة-التغير-المناخي-أصبح-أمرا-حتميافيديو

قالت النائبة نهي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن التصدي لظاهرة التغير المناخي أصبح أمرا حتميا لا يحتاج رفاهية أو تأجيل أو تأخير، لافتة أن أسباب هذه الظاهرة الإنبعاثات النابعة من الدول المتقدمة إلا أنه علي الرغم من ذلك تتأثر بها الدول النامية والأقل تقدما وخاصة الدول الإفريقية.

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جاء ذلك خلال مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ.

وأشادت أحمد، بالجهود المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال العديد من المجهودات علي سبيل المثال التحول نحو الاقتصاد الأخضر واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

التغيرات المناخية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.