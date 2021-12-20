/667312/أول-تعليق-من-محمد-إبراهيم-سالم-المرشح-على-انتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم

أكد محمد إبراهيم سالم، المرشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رئيس نادي بولاق الدكرور حاليا، وشارك في الانتخابات لأنه عضو جمعية عمومية بالاتحاد المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "أتشرف برئاسة نادي بولاق الدكرور وكنت نائباً وعضواً بالنادي، ومنذ عام 2013 قمت بعمل طفرة رياضية".

وزاد "الجميع يعلم أوضاع كرة القدم المصرية حاليا ولن يتم الحديث عن السابقين، والدعوة حاليا للتحرر بالإستقواء بالخارج".

وزاد "الاتحاد المصري لكرة القدم، لابد أن نكون تحت مظلة الدولة المصرية، وكان هناك مسئولين سابقين عن الرياضة المصرية والمنظومة الرياضية لابد أن تكون الأهم خلال الفترة القادمة".

وزاد "لم يكن هناك سيطرة على الرياضة المصرية والمدربين، وكان هناك سياسات موجهة لأشخاص معينين، والاتحاد تابع للفيفا وفي النهاية هو اتحاد مصري".

واختتم "كان هناك أشخاص يهددوا كرة القدم المصرية ولن أذكر اشخاص في هذا الأمر والرأي العام لابد ان يحاسب هؤلاء الأشخاص، وأفكارهم لم تكن جيدة".

اتحاد الكرة المصري يعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات ويحدد موعد اعتماد القوائم

أغلق باب الرتشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأثنين، بوجود قائمتان للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسوف يتم إجراء الانتخابات يوم 5 يناير المقبل، وتم تقديم قائمتان فقط أحدهما برئاسة جمال علام والأخرى لمحمد إبراهيم

وجاءت القوائم على النحو التالي:

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل عن الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الرتشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.