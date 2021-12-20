/667318/دعاء-عريبي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن غياب-دور-نقابة-المهن-الرياضية-في-دعم-الرياضيين

أعلنت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وموجه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين والانشطة الرياضية.

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وأوضحت عريبي في طلبها أن الرياضيين يعانوا في معظم الالعاب الرياضية من غياب الدعم من قبل نقابة المهن الرياضية خلال مسيرتهم وبعد اعتزالهم، الأمر الذي دفعها لتقديم طلب الإحاطة عن دور نقابه المهن الرياضية في دعم الرياضيين والالعاب الرياضية المختلفة والمخصصات المالية للنقابة واوجه صرفها علي وجه التحديد.

دعاء عريبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين

هذا وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للزميلين أمير بشرى ودينا المقدم أعضاء التنسيقية على عضوية لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.