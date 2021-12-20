/667321/تعطيل-الدراسة-غدا-الثلاثاء-٢١-ديسمبر-بجميع-المدارس-والجامعات-بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إستمرار تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ ولليوم الثالث على التوالى بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة .

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات . تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ٢١ ديسمبر بجميع المدارس والجامعات بالبحيرة نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب

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