أبطال حكاية «حتة من القمر» ومسرحية «سالب واحد» في ضيافة منى الشاذلي

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يحل أبطال حكاية «حتة من القمر»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» التي أحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضيوفًا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حلول أبطال حكاية «حتة من القمر» ضيوف على برنامج منى الشاذلي.

ويتحدث أبطال حكاية «حتة من القمر» في الحلقة عن كواليس التصوير، وقضية التنمر التي تناقشها الحكاية، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتم و بعض المواقف الطريفة التي جمعتهم أثناء التصوير.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تستضيف منى الشاذلي أيضا أبطال مسرحية «سالب واحد»، التي حصلت على 25 جائزة، وهي قضايا المعاقين وذوي الهمم ومعاناتهم في التعامل مع الآخرين، والمسرحية من تأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر، وبطولة يارا المليجي، حسام حافظ، عبد الرحمن محسن، أحمد عباس، سالي سعيد، ومصطفى رشدي.

حكاية حتة من القمر

«حتة من القمر» من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

لقاء الخميسي بعد نجاح «حتة من القمر»: تعليقاتكم نورت حياتي وادتني دفعة

وأعربت الفنانة لقاء الخميسي عن سعادات بردود أفعال الجمهور حلو حكايتها الجديدة «حتة من القمر» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر».

ونشرت لقاء صورة جديدة لها من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه: “انهاردة آخر حلقة من حدوتة حتة من القمر..حبيت اقولكم أد إيه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي وحلت أيامي وأدتني دفعة كبيرة إن اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأبقى عند حسن ظنكم دائما وابدا”.

وتابعت لقاء حديثها: “بِحُبُكُم باحلم وباعيش.. يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم لكم منى كل الحُب.. كل الشكر والعرفان لكل من ساهم وبذل مجهود عظيم لخروج هذا العمل الغالي على قلبي للنور”.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وكان تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب»، والتي بدأت بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.