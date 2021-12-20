/667324/مفتى-الجمهورية-إعداد-تفسير-معاصر-للقرآن-الكريم-أمر-يتواكب-مع-العصر-والجمهورية-الجديدة-ووزير-الأوقاف-نحتاج-مزيد-من-كتب-التفسير-ملف

تحدث مفتى الجمهورية، الدكتور شوقي علام، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بشأن إعداد تفسير جامع للقرآن الكريم بأسلوب عصري يتواكب مع التغيرات الحالية ويعبر عن وسطية الإسلام.

دوت الخليج

مفتى الجمهورية: إعداد تفسير جامع للقرآن الكريم يُعبر عن وسطية الإسلام

وأكد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن إعداد تفسير جامع للقرآن الكريم يُعبر عن وسطية الإسلام والاعتدال وذلك للتصدى لموجات التطرف والإرهاب.

كما شدد شوقي علام، مفتى الجمهورية، على مراعاة ما هو ثابت أثناء إعداد تفسير جامع للقرآن الكريم، مشيدًا بالمجهود المقدم من النائب يوسف عامر فى هذا الإطار.

وأضاف مفتي الجمهورية، شوقي علام، خلال حديثه قائلًا:" مسيرة العلماء تدعونا إلى مزيد من الجهد بجرأة المجتهد المنضبط الذى يعالج قضايا عصره".

كما أشار مفتى الجمهورية إلى أن الأزمان السابقة كثيرًا منها لم يعد مناسبًا لقضايانا العصرية، مضيفًا:" ما تم تفسيره فى جامع الوسيط والمنتخب يحتاج إلى إعادة نظر، مؤكددًا على ضرورة وضع معالجة دقيقية فى هذا الشأن.

أمين عام البحوث الإسلامية: إعداد تفسير جامع يعبر عن وسطية الإسلام

هذا ومن جانبه، أشاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالفكرة المقترحة من قبل رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بشأن إعداد مصحف جامع يضم تفسير معاصر للقرآن الكريم، قائلًا:" إعداد تفسير جامع يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله أمر مطلوب لمواجهة التطرف".

كما شدد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على احتياج المرحلة الحالية تفسير عصري بعيدًا عن التأصيلات الراسخة للقدماء.

هذا وأشار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إلى أن التطور الزمني للأحداث يدفعنا إلى مزيد من كتب التفسير، مشيرًا إلى أنه قد تم طبع 3000 نسخة مترجمة من كتب التفسير باللغة الإنجليزية حتى يستفيد منها المواطنين فى الغرب.

كما أشار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إلى أن الوزارة تعمل على مخاطبة المواطنين بلغة بسيطة، مضيفًا:" نختار من صحيح البخاري وصحيح مسلم ما يحتاج إليه المواطنين من كتب.