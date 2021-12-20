عاجل.. محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - ونفت محافظة الإسكندرية، ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة غدا.

يأتى ذلك فى ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.