بعد الثلوج والانخفاض الشديد بدرجة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

جدة - نرمين السيد - ثلوج فى الإسكندرية وسانت كاترين

الإسكندرية شهدت اليوم تساقط الثلوج مع الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، ليكسو اللون الأبيض جميع الشوارع والطرقات بالإسكندرية.

سانت كاترين تحولت إلى جو أوروبى بعد انتشار الثلوج على الجبال التى تتميز بها المنطقة فى مشهد دعا عدد كبير من محبى المغامرة تسلق جبالها.

موعد استقرار الأحوال الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت فى بيان لها، اليوم الإثنين، عن موعد استقرار الأحوال الجوية وانتهاء حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد على مدار يومين.

وأعلنت الهيئة، تحسن نسبى بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية، جنوبية غربية.

طقس القاهرة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد سيشهدون غدا طقس بارد، أما السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد سيشهدان طقس معتدل، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.